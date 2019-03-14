Неймовірний захист: смартфон Xiaomi Mi 9 випробували на міцність

147 Читать новость на русском
Xiaomi Mi 9 випробували на міцність
Xiaomi Mi 9 випробували на міцність / XDA Developers

Відомий техноблогер Зак Нільсон випробував на міцність флагманський смартфон Xiaomi Mi 9. За традицією автор YouTube-каналу JerryRigEverything піддав апарат низці екстремальних впливів, щоб перевірити його "живучість" в різних злободенних ситуаціях.

Дисплей. Захисне покриття 6,39-дюймового дисплея Xiaomi Mi 9 змогло успішно протистояти лезу канцелярського ножа і спецінструменту. Пошкодження на екрані з'явилися лише після впливу алмазного "олівця", який навряд чи випадково виявиться в кишені користувача.

Читайте також: Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні

Сканер відбитків пальців. Оптичний сканер відбитків пальців ніяк не відреагував на безліч глибоких подряпин в робочій області і продовжив виконувати свої функції без збоїв.

Камера. Блогер також підтвердив наявність сапфірового покриття модуля основної камери, вимірявши його теплопровідність спеціальним інструментом, хоча і поскаржився на його стійкість до впливу гострими предметами. Проте витривалість даного покриття виявилася близька до загартованого скла Gorilla Glass.

Випробування Xiaomi Mi 9 на міцність – дивіться відео

Інші тести. На завершення огляду Нільсон піддав смартфон двом найбільш екстремальним тестам. Пляма на матриці після тривалого нагрівання запальничкою повністю зникла протягом декількох секунд, не залишивши ніяких слідів випробування вогнем.

Корпус зі скла і металу успішно витримав згинання в обидві сторони, зберігши геометрію рами, а фронтальна і лицьова панелі обійшлися без тріщин і відколів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії
сьогодні
5185
Теги: Смартфони Новини Техно Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
сьогодні 18:03 5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
2005
Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
сьогодні 10:02 Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
4193
Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
12 березня 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
776
Всесвітня мережа: Google створив дудл з нагоди її 30-річчя
12 березня 10:51 Всесвітня мережа: Google створив дудл з нагоди її 30-річчя
1953
Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
10 березня 20:09 Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
821
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук