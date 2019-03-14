Неймовірний захист: смартфон Xiaomi Mi 9 випробували на міцність

Відомий техноблогер Зак Нільсон випробував на міцність флагманський смартфон Xiaomi Mi 9. За традицією автор YouTube-каналу JerryRigEverything піддав апарат низці екстремальних впливів, щоб перевірити його "живучість" в різних злободенних ситуаціях.

Дисплей. Захисне покриття 6,39-дюймового дисплея Xiaomi Mi 9 змогло успішно протистояти лезу канцелярського ножа і спецінструменту. Пошкодження на екрані з'явилися лише після впливу алмазного "олівця", який навряд чи випадково виявиться в кишені користувача.

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Сканер відбитків пальців. Оптичний сканер відбитків пальців ніяк не відреагував на безліч глибоких подряпин в робочій області і продовжив виконувати свої функції без збоїв.

Камера. Блогер також підтвердив наявність сапфірового покриття модуля основної камери, вимірявши його теплопровідність спеціальним інструментом, хоча і поскаржився на його стійкість до впливу гострими предметами. Проте витривалість даного покриття виявилася близька до загартованого скла Gorilla Glass.

Випробування Xiaomi Mi 9 на міцність – дивіться відео

Інші тести. На завершення огляду Нільсон піддав смартфон двом найбільш екстремальним тестам. Пляма на матриці після тривалого нагрівання запальничкою повністю зникла протягом декількох секунд, не залишивши ніяких слідів випробування вогнем.

Корпус зі скла і металу успішно витримав згинання в обидві сторони, зберігши геометрію рами, а фронтальна і лицьова панелі обійшлися без тріщин і відколів.

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