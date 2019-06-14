Неймовірну гру Enter the Gungeon можна отримати безкоштовно

В ігровому онлайн-магазині Epic Games Store розпочалася неймовірна акція. Розробники безкоштовно роздають популярний мультяшний проект Enter the Gungeon.

Сюжет гри Enter the Gungeon. Це фантастичний проект в жанрі rogue-like, сюжет якого розповідає про групу героїв, які намагаються добути зброю, що вбиває час, повідомляє Overclockers.

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Enter the Gungeon пропонує геймерам 12 різноманітних карт з дюжиною босів, величезна кількість найдивніших гармат (наприклад, веселка або бджіломет), чорний гумор і приємну оку піксельну графіку.

Терміни акції. Безкоштовно отримати Enter the Gungeon можна на спеціальній сторінці в Epic Games Store. Акція триватиме з 13 по 20 червня.

Трейлер гри Enter the Gungeon - дивіться відео

Rebel Galaxy також роздаватимуть безкоштовно. Наступною на черзі безкоштовною грою в магазині стане космічна пригодницька гра Rebel Galaxy. Геймери відправляться в космос на чолі міжзоряного есмінця, щоб шукати космічні аномалії, інопланетян і стародавні артефакти.

Терміни акції. Безкоштовна роздача Rebel Galaxy пройде з 20 по 27 червня.

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