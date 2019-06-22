Нейромережа дописала симфонію, написану 115 років тому

144 Читать новость на русском
Композитор Антонін Дворжак
Композитор Антонін Дворжак

Штучний інтелект зумів дописати незакінчений твір чеського композитора Антоніна Дворжака. Видатний композитор помер ще 115 років тому.

Як пише Vice, симфонію нейромережа писала під час експерименту, який почали в минулому році.

Експеримент проводила компанія AIVA, що займається саундтреками для фільмів, телевізійною рекламою і відеоіграми. Як розповів гендиректор компанії П'єр Барро, цей експеримент доводить здатність технології творити.

Цікаво:  Adobe створила нейромережу, що вміє розгледіти фотошоп

"Ми хотіли побачити, чи можна позитивно використовувати штучний інтелект в творчому процесі. Тому що всі бояться штучного інтелекту, думаючи, що він замінить людей. Але я оптиміст, і думаю, що коли люди досить розумні і навчилися застосовувати його, це може бути дуже корисним ", – пояснив Барро.

Симфонія Антоніна Дворжака: відео

Сам твір ще не оприлюднили. Ймовірно, дописана симфонія прозвучить в Празькій філармонії в листопаді цього року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Зачіски на випускний 2019: найкращі варіанти для будь-якої довжини волосся
сьогодні
24951
Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж
21 червня 21:01 Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж
Анатолій Яворський 822
7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома
21 червня 13:02 7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома
1924
Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
21 червня 12:32 Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі
848
Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
20 червня 21:02 Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
1440
Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
20 червня 09:04 Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
1424
Новини
Більше новин
Залиште відгук