Нейромережа дописала симфонію, написану 115 років тому

Штучний інтелект зумів дописати незакінчений твір чеського композитора Антоніна Дворжака. Видатний композитор помер ще 115 років тому.

Як пише Vice, симфонію нейромережа писала під час експерименту, який почали в минулому році.

Експеримент проводила компанія AIVA, що займається саундтреками для фільмів, телевізійною рекламою і відеоіграми. Як розповів гендиректор компанії П'єр Барро, цей експеримент доводить здатність технології творити.

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"Ми хотіли побачити, чи можна позитивно використовувати штучний інтелект в творчому процесі. Тому що всі бояться штучного інтелекту, думаючи, що він замінить людей. Але я оптиміст, і думаю, що коли люди досить розумні і навчилися застосовувати його, це може бути дуже корисним ", – пояснив Барро.

Симфонія Антоніна Дворжака: відео

Сам твір ще не оприлюднили. Ймовірно, дописана симфонія прозвучить в Празькій філармонії в листопаді цього року.

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