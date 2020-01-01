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Нейромережа навчатиметься завдяки людським емоціям: як це працює

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Нейромережа навчатиметься завдяки людським емоціям / Unsplash

Під час спілкування люди виражають різні емоції і за мімікою співрозмовника практично завжди можна зрозуміти – це позитивний прояв чи негативний. Компанія Microsoft працює над нейромережею, яка орієнтуватиметься саме на міміку користувача під час навчання.

Сучасні нейромережі використовують навчання з підкріпленням. Так, кожен раз, виконуючи завдання або її частину правильно, комп'ютер отримує сигнал про це і здатний переорієнтувати свій алгоритм, повідомляє Venturebeat.

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Що відомо про нову розробку

Нова логіка винагороди буде заснована на взаємодії з емоціями людини. Штучний інтелект буде задіювати камери, визначаючи, посміхається власник пристрою чи ні. Помітивши посмішку, система отримає внутрішню винагороду.

В остаточному підсумку принципи взаємодії з користувачем стануть гнучкими, ґрунтуючись на емоційній оцінці якості роботи алгоритму.


Як працює новий метод навчання

Переваги такого навчання

Для перевірки ефективності методики алгоритм при проходженні цифрового тривимірного лабіринту орієнтувався на емоції людини, яка за ним спостерігала. За результатами дослідження, при використанні нової методики ефективність ШІ в рішенні поставленого завдання підвищилася на 46%, а кількість помилок, навпаки, зменшилася на 29%.

Розробники повідомляють, що домоглися свого головного завдання, продемонструвавши, що навчання зі зворотним зв'язком у вигляді емоційних сигналів призводить до підвищення продуктивності.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Розробки Штучний інтелект
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