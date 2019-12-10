Нейромережа NVIDIA навчилася "оживляти" 3D об'єкти з фотографій

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Алгоритм DIB-R перетворює 2D зображення в 3D / NVIDIA

Сучасні відеокарти з легкістю малюють 3D-картинку на екрані монітора, але для швидкого створення тривимірної моделі з 2D-зображення їх продуктивності недостатньо. Компанія NVIDIA вирішила цю проблему популярним способом за допомогою штучного інтелекту.

Нейромережа компанії здатна "домалювати" відсутні частини двомірних малюнків, перетворюючи їх на повноцінні об'ємні зображення. У перспективі технологія зможе створювати цілі віртуальні світи зі звичайних малюнків за долі секунди, повідомляє Thenextweb.

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Як працює нейромережа

Алгоритм під назвою DIB-R може прогнозувати, як 2D-зображення буде виглядати в трьох вимірах – він розраховує освітлення, текстуру й глибину майбутньої об'ємної моделі. За заявою розробників, механізм роботи ШІ можна порівняти з особливостями людського зору, які дозволяють "перетворити" видиме різними очима зображення в стереоскопічну картинку.


Робота алгоритму DIB-R

За словами представників NVIDIA, нова технологія буде потрібна не лише в ігровій та мультимедійній галузях, але й допоможе автономним роботам безпечно взаємодіяти з навколишнім середовищем, дозволяючи їм "відчувати" глибину простору.

Уявіть, що ви можете зробити фото, на основі якого сформується 3D-модель. Це означає, що ви можете поглянути на сцену, знімок якої зробили, з різних ракурсів. Ви можете взяти старі фотографії з вашої фотоколекції, перетворити їх в 3D-сцени та вивчати їх, як ніби ви там присутні,
– заявив глава підрозділу ШІ NVIDIA Санья Фідлер.

Розробники алгоритму стверджують, що DIB-R може перетворювати 2D-зображення тварин в реалістичне 3D-зображення менш ніж за секунду. У перспективі можливість рендеру тривимірних об'єктів та світів за фотографіями може привести до появи нових способів створення контенту, включаючи дизайн ігор з відкритим світом на кшталт Skyrim або Grand Theft Auto.

Коли з'явиться алгоритм

Дата релізу версії алгоритму для розроблювачів поки не оголошена. Більш детально ознайомитися з особливостями роботи DIB-R можна в офіційному блозі NVIDIA.

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект NVIDIA
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