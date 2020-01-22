Нейромережу навчили "бачити" крізь стіни

Сучасні системи штучного інтелекту здатні не лише обробляти фото та спілкуватися із власниками про погоду – вони готові виконувати задічі, які ще кілька років тому здавалися фантастикою. Вчені із США навчили нейромережу отримувати якісні знімки об'єкта, навіть якщо той перебуває за межами прямої видомості.

Що відомо про розробку

До теми: Штучний інтелект потрібно контролювати, – очільник Google

Команда вчених з Прінстонського, Стенфордського та інших університетів США розробила систему комп'ютерного зору, здатну "заглядати" за кут, повідомляє CNET.

Як працює нейромережа

Для цього штучний інтелект використовує лазер, промінь якого відбивається від видимої поверхні і потрапляє на об'єкт, прихований за перешкодою. Після цього він відбивається назад на стіну, створюючи інтерференційний узор, в якому "закодовано" зображення об'єкта, за яким спостерігають.



Принцип роботи нейромережі

Алгоритми глибокого навчання використовувалися для складних обчислень. В ході експериментів розробникам технології вдалося "прочитати" номери і букви, що перебувають поза полем зору спостерігачів, а також отримати їх якісні зображення в режимі реального часу.

Перспективи використання

За словами професора Крістофера Метцлера, який очолює дослідження, технологія дає змогу прочитати номерний знак автомобіля або текст на бейджі людини, що перебуває за рогом.

У перспективі нова розробка може отримати широке застосування в різних галузях – від медицини до робототехніки.

Читайте також: Євросоюз хоче заборонити розпізнавання обличчя в громадських місцях

Противники технології

Скептики проєкту вже відзначають, що з розвитком подібних систем для збереження конфіденційності знадобляться "контртехнологіі": для створення приміщень, повністю захищених від попадання лазерних променів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно