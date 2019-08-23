Нейромережу навчили доповнювати фото та відео

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Нейромережу навчили доповнювати фото та відео
Нейромережу навчили доповнювати фото та відео / Фото з вільних джерел

Штучний інтелект вже давно навчився коригувати фото. Однак розробники Google вирішили створити нейромережу, яку навчили реалістично домальовувати картинку за кадром на статичних фото та вертикальних відео.

Як повідомляє 4PDA, новий алгоритм, створений командою Google Research, представляє собою генеративно-змагальну нейромережу.

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Навчання нейромережі. Під час її навчання використовувалося відразу два вихідних зображення: оригінальний знімок, частина якого (від 25 до 75%) була залита одним кольором, і маска заливки. Такий підхід дозволив штучному інтелекту сконцентруватися на області, домальованій генератором, і підвищити якість розпізнавання.


Фото, доповнене нейромережею

Як вихідний матеріал для навчання використали датасет Places365-Challenge, що включає більше двох мільйонів фотографій.

Результат. В результаті алгоритм навчився відтворювати навіть відсутні на оригінальному знімку деталі, не маючи вихідних даних про зображення поза кадром. Аналогічну технологію розробники застосували і до відеороликів.

Відео, доповнене ШІ Google – дивіться ролик

Незважаючи на явні артефакти по краях зображення, при постановці відео на паузу відтворені ШІ частини кадру практично не відрізняються від оригінальної картинки.

Де можна використати розробку? У перспективі технологію можна використовувати для корекції старих відеозаписів або корекції вертикальних відеороликів. На відміну від професійних додатків, такий метод не зажадає від користувача досконалого знання тонкощів монтажу.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект Розробки Google
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