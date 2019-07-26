Нейромережу навчили створювати джазові композиції: відео

Нейромережі вже освоїли чимало професій: від розробників відеоігор до майстрів Photoshop. Однак штучний інтелект продовжує розвиватися. Новий алгоритм навчився створювати джаз, який вимагає від композитора мінімальних навичок імпровізації.

На YouTube-каналі Dadabots з'явилася трансляція, під час якої штучний інтелект в прямому ефірі генерує джазову музику.

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Нейромережа безперервно відтворює мелодії, складені на основі альбому Interstellar Space саксофоніста Джона Колтрейна. Зауважимо після 16 "прослуховувань" віртуальний композитор навчився імпровізувати самостійно.

Штучний ітелект створює джазові композиції – дивіться відео

Автори алгоритму – розробники і музиканти Сі Джей Карр і Зак Зуковскі. Раніше вони навчили штучний інтелект створювати дез-метал, трансляція якого триває в окремому потоці на каналі творців.

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