Нейромережу навчили створювати джазові композиції: відео

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Нейромережу навчили створювати джазові композиції
Нейромережу навчили створювати джазові композиції / Four Over Four - Jukely

Нейромережі вже освоїли чимало професій: від розробників відеоігор до майстрів Photoshop. Однак штучний інтелект продовжує розвиватися. Новий алгоритм навчився створювати джаз, який вимагає від композитора мінімальних навичок імпровізації.

На YouTube-каналі Dadabots з'явилася трансляція, під час якої штучний інтелект в прямому ефірі генерує джазову музику.

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Нейромережа безперервно відтворює мелодії, складені на основі альбому Interstellar Space саксофоніста Джона Колтрейна. Зауважимо після 16 "прослуховувань" віртуальний композитор навчився імпровізувати самостійно.

Штучний ітелект створює джазові композиції – дивіться відео

Автори алгоритму – розробники і музиканти Сі Джей Карр і Зак Зуковскі. Раніше вони навчили штучний інтелект створювати дез-метал, трансляція якого триває в окремому потоці на каналі творців.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект
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