Нейромережу навчили точно відслідковувати "мертві" супутники

Орбіта Землі – далеко не найнебезпечніше місце в галактиці, проте з розвитком технологій на ній дедалі збільшується кількість космічного сміття, яке становить серйозну небезпеку для існуючих космічних апаратів. Аби уникнути космічних ДТП, китайські науковці розробили нову методику, яка здатна виявити навіть найдрібніші уламки "мертвих" супутників.

Що відомо про розробку

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Дослідники Китайської академії геодезії і картографії в Пекіні і Ляонінського технічного університету розробили систему ідентифікації космічного сміття за допомогою лазерних телескопів. Вона здатна відстежувати об'єкти з площею поперечного перерізу 1 квадратний метр на відстані до 1 500 кілометрів, повідомляє 4PDA.

Як це працює

Технологія визначає відстань до сканованих предметів за допомогою відбитих лазерних променів. За замовчуванням такий сигнал має дуже низьку потужність, що знижує точність зчитування координат.

Значно підвищити ефективність "радара" вченим вдалося за допомогою нейромережі, яка розпізнає навіть слабкий відбитий сигнал від дрібних предметів на орбіті. Дослідники також оптимізували пороги чутливості алгоритму, що дозволило відокремлювати відбитий сигнал від різних перешкод.

Користь від винаходу

Отримання точної орбіти космічного сміття може забезпечити значне збільшення точності "космічної навігації" і допоможе уникнути зіткнень супутників з некерованими об'єктами.

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У перспективі лазерна система сканування орбіти допоможе створити точну карту сміття, дозволяючи вчасно коригувати маршрут діючих супутників щоб уникнути "космічних ДТП".

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