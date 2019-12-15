Nike готує блокчейн-кросівки: деталі
Раніше компанія Nike вже представила кросівки, які самі зав’язують шнурки та модель із голосовим управлінням. Згідно із новим патентом, американський виробник працює над блокчейн-кросівками CryptoKicks.
Деталі про розробку
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У патенті описується система, в якій технологія блокчейн може використовуватися для прикріплення криптографічно захищених цифрових відомостей до фізичного продукту. В даному випадку йдеться про кросівкаи, повідомляє The Next Web.
Ідея полягає у відстеженні справжнього власника і перевірки автентичності взуття.
Як працюватимуть нові кросівки
Передбачається, що при покупці CryptoKicks користувач разом з кросівками отримує криптографічний токен, прикріплений до унікального ідентифікатора конкретної пари взуття.
При перепродажі кросівок передаватися може як їх фізична версія, так і окремо цифровий токен, який зберігається в спеціальному криптосховищі.
Гра від Nike
У Nike також розробили гру за аналогією зі знаменитими "КриптоКотятами". Її ідея полягає в комбінуванні цифрових версій кросівок з метою створення нових варіантів, які згодом можна перетворити в справжню пару взуття.
Суть гри від Nike
Дата виходу
На даний момент це лише патент, але не виключено, що Nike випустить CryptoKicks в рамках експерименту.
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