Nike готує блокчейн-кросівки: деталі

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Nike готує блокчейн-кросівки / Фото з вільних джерел

Раніше компанія Nike вже представила кросівки, які самі зав’язують шнурки та модель із голосовим управлінням. Згідно із новим патентом, американський виробник працює над блокчейн-кросівками CryptoKicks.

Деталі про розробку

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У патенті описується система, в якій технологія блокчейн може використовуватися для прикріплення криптографічно захищених цифрових відомостей до фізичного продукту. В даному випадку йдеться про кросівкаи, повідомляє The Next Web.

Ідея полягає у відстеженні справжнього власника і перевірки автентичності взуття.


Як працюватимуть нові кросівки

Передбачається, що при покупці CryptoKicks користувач разом з кросівками отримує криптографічний токен, прикріплений до унікального ідентифікатора конкретної пари взуття.

При перепродажі кросівок передаватися може як їх фізична версія, так і окремо цифровий токен, який зберігається в спеціальному криптосховищі.

Гра від Nike

У Nike також розробили гру за аналогією зі знаменитими "КриптоКотятами". Її ідея полягає в комбінуванні цифрових версій кросівок з метою створення нових варіантів, які згодом можна перетворити в справжню пару взуття.


Суть гри від Nike

Дата виходу

На даний момент це лише патент, але не виключено, що Nike випустить CryptoKicks в рамках експерименту.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Інтернет Техно Новини Техно Криптовалюта Розробки
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