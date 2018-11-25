Nike представила кросівки для фанатів PlayStation

Компанія Nike випустила нову модель кросівок PG 2.5. Новинка цікава тим, що розроблена спільно з баскетболістом Полом Джорджем та стилізована під PlayStation.

Про це повідомляє Engadget.

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Зазначимо, цього року Nike вже представила модель PG2, яка неабияк потішила фанатів консолі PlayStation. Нова модель PG 2.5 виконана в сірому кольорі з яскравими вставками на язичку і підошві, де розташовані логотипи консолі і Nike.

Nike PG 2.5 стилізовані під PlayStation – дивіться відео

Нова модель – результат співпраці Nike і баскетболіста Пола Джорджа, який виступає за команду Oklahoma City Thunder. Він першим продемонстрував новинку в матчі проти Golden State Warriors. Матч, до слова, завершився перемогою команди Джорджа.



Кросівки Nike PG2

На жаль, логотипи на язичку не підсвічуються, як в моделі PG2, проте, виглядають нові кросівки стильно. Зазначимо, модель PG 2.5 надійде в продаж вже 1 грудня.

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