Nike представила кросівки для фанатів PlayStation

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Nike представила кросівки для фанатів PlayStation
Nike представила кросівки для фанатів PlayStation / Engadget

Компанія Nike випустила нову модель кросівок PG 2.5. Новинка цікава тим, що розроблена спільно з баскетболістом Полом Джорджем та стилізована під PlayStation.

Про це повідомляє Engadget.

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Зазначимо, цього року Nike вже представила модель PG2, яка неабияк потішила фанатів консолі PlayStation. Нова модель PG 2.5 виконана в сірому кольорі з яскравими вставками на язичку і підошві, де розташовані логотипи консолі і Nike.

Nike PG 2.5 стилізовані під PlayStation – дивіться відео

 

Нова модель – результат співпраці Nike і баскетболіста Пола Джорджа, який виступає за команду Oklahoma City Thunder. Він першим продемонстрував новинку в матчі проти Golden State Warriors. Матч, до слова, завершився перемогою команди Джорджа.

Кросівки Nike PG2
Кросівки Nike PG2

На жаль, логотипи на язичку не підсвічуються, як в моделі PG2, проте, виглядають нові кросівки стильно. Зазначимо, модель PG 2.5 надійде в продаж вже 1 грудня.

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Теги: Спорт Баскетбол Техно Ґаджети PlayStation
Джерело: Техно
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