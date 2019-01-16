Nike випустила кросівки, які зашнуровуються автоматично: відео

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Nike Adapt BB
Nike Adapt BB / Фото з відкритих джерел

Компанія Nike представила нові баскетбольні кросівки Nike Adapt BB з функцією автоматичної шнурівки.

Про це повідомляє ВВС.

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Система визначає, наскільки туго треба зашнурувати кросівок для щільної посадки. Також шнурівку можна відрегулювати вручну за допомогою кнопок на підошві або через додаток для смартфона Nike Adapt.

У додатку також можна задати кілька режимів шнурівки для різних моментів гри. Наприклад, під час перерви – ослаблений режим, а потім більш тугий при поверненні до гри. 

Від однієї підзарядки кросівки "працюють" до 20 днів, заряджати їх можна від фірмової бездротової зарядки з підтримкою стандарту Qi. Кросівки Nike Adapt BB стануть доступні на сайті компанії з 16 лютого 2019 року за ціною 350 доларів США.

 Таке "фантастичне" взуття носив головний герой кінострічки Марті Макфлай, роль якого зіграв Майкл Джей Фокс. Усі виручені кошти були спрямовані у фонд Майкла Джея Фокса, який займається вивченням хвороби Паркінсона. У 2011 та 2016 роках такі кросівки продавалися на благодійних аукціонах. Ідея створення таких кросівок навіяна фільмом 1989 року "Назад у майбутнє 2" режисера Роберта Земекіса.

 

Теги: Спорт Техно Штучний інтелект Мода
Джерело: Техно
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