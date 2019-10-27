Німецький стартап запровадив 5-годинний робочий день: що з цього вийшло

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Стартап запровадив 5-годинний робочий день
Стартап запровадив 5-годинний робочий день / qz.com

У Німеччині стартап Rheingans Digital Enabler скоротив робочий день своїх працівників до 5 годин. Вони й далі отримують таку ж зарплату, при цьому користуватись соціальними мережами їм заборонено.

Як пише Wall Street Journal, ефективність працівників не змінилася.

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Деталі. Експеримент почався у 2017 році. Робочий день у цій компанії стартує у проміжку 7:55 – 8:15 і закінчується о 13:00.

За рік роботи це не вплинуло на ефективність працівників. При цьому люди стали щасливішими.

Аби зберегти ефективність роботи на тому ж рівні працівникам заборонили використовувати соцмережі. Також співробітникам рекомендували проводити менше часу "за розмовами біля кулера".

"Іноді ми сидимо в офісі без енергії, гортаємо стрічку Facebook, щоб перезарядитися, але це не допомагає. Ідея полягає в тому, щоб зосередитися на перших п’яти годинах роботи, а потім витрачати час на себе", – розповів CEO стартапу Лассе Райнганс.

Цікаво, що фінансові показники компанії за рік експерименту тільки зросли.

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Теги: Техно IT-бізнес
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