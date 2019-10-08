Nissan анонсувала свій електромобіль майбутнього: відео

Автомобілі майбутнього різні виробники та автомобілісти бачать по-своєму, тому конструктори постійно намагаються здивувати користувачів незвичним дизайном автівок. Японська компанія Nissan показала, як вона бачить свій ідеальний міський електромобіль.

Дата презентації. Компанія анонсувала електромобіль IMk, який офіційно представлять на автосалоні Tokyo Motor Show 2019, який пройде з 24 жовтня до 4 листопада, повідомляє 4PDA.

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Дизайн. Довжина кузова становить 3 434 міліметра, а сам він отримав майже кубічну форму через співвідношення висоти і ширини 1512x1644 міліметра. При цьому конструктори спробували зробити його максимально обтічним.

Nissan вирішила відмовитися від більшої частини звичних механічних елементів: на дверях немає ручок, а бічні дзеркала замінені відеокамерами.

Анонс електрокара Nissan IMk – дивіться відео

У салоні також виключили всі зайві, на думку конструкторів, компоненти. Наприклад, в передній частині немає звичної перегородки з важелем трансмісії: його підняли на рівень керма. Всі механічні перемикачі Nissan замінила на сенсорні, а замість приладової панелі встановила голографічний дисплей.

Велику увагу приділили матеріалами і кольорам, які використовуються в дизайні: вони надихалися традиційними японськими ремеслами і видами мистецтва.

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Технічні характеристики. Nissan не розкрила технічні характеристики IMk, але зазначила, що електромобіль буде оснащений системою ProPilot 2.0. Машина зможе їхати в автономному режимі в рамках однієї смуги, а також самостійно паркуватися. Для навігації вона буде використовувати технологію Invisible-to-Visible, що аналізує дані з вбудованих датчиків і з хмари.

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