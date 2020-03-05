Ніякої революції: криптовалюта Цукерберга стане черговим конкурентом PayPal

Результатом кількох місяців жорсткого тиску з боку регуляторів і конгресу США стала відмова компанії Facebook та її партнерів від плану запустити свою глобальну криптовалюту Libra.

Концепцію проєкту довелося радикально змінити – тепер мова йде про запуск по суті мультикошелька, який буде приймати виключно офіційні валюти Центробанків, на першому етапі – долари і євро. В результаті революційна на початковому етапі Libra перетвориться в чергового конкурента PayPal.

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Цифрова валюта майбутнього

Коли у Facebook вперше заговорили про проєкт Libra, мовилося про створення єдиної глобальної цифрової валюти. Будь-яка людина, особливо з тих 1,7 мільярда користувачів Facebook, у кого немає банківського рахунку, могла би послати гроші в будь-яку точку світу так само просто, як відправити текстове повідомлення.

Через вісім місяців, після того як ця ідея наштовхнулася на жорстку критику та опір американських регуляторів і законодавців, Facebook і Libra Association вирішили змінити концепцію. Про це Bloomberg повідомили три поінформовані персони.

Нове життя Libra

Консорціум обмірковує реорганізацію Libra – вона стане в першу чергу платіжною мережею, яка буде приймати різну валюту, в тому числі, випущену Центробанками. Незабаром компанія виступить з офіційним поясненням щодо цього.

Якщо оновлена ​​Libra стане платіжною мережею, а не єдиною криптовалютою, звичайний користувач не помітить різниці між нею і вже наявними варіантами як ті, що пропонує PayPal і численні фінтех-стартапи.

Коли проєкт побачить світ

Цифровий гаманець Calibra, який повинен був з'явитися цього літа, тепер стане доступний в жовтні, і не в усьому світі відразу, як планувалося раніше, а в тих країнах, основну валюту яких буде підтримувати Libra. Це сповільнить поширення гаманця і не дозволить реалізувати спочатку заявлену можливість миттєвого переказу в будь-яку точку світу.

Крім того, ставши ще одним конкурентом PayPal, платіжний сервіс Facebook так і не зможе дотягнутися до тих 1,7 мільярда користувачів, у яких немає банківських рахунків. Ніякої революції тут теж не буде, регулятори її не допустять.

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