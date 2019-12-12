Nokia C1 – супербюджетний смартфон на Android Go Edition: характеристики й ціна

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Презентовано супердешевий смартфон на Android Go Edition / 24 Канал

HMD Global представила смартфон початкового рівня Nokia C1 з шалено низькою ціною. Передбачається, що він буде продаватися в Африці, Азії та Близькому Сході.

Особливості смартфона

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Новинка оснащена чипсетом назву якого компанія не розкрила. Цікаво, що спалахи є і для основної, і для фронтальної камер. Смартфон підтримує мережі 2G/3G.

Щодо ОС то тут маємо "чистий" Android 9 Pie з оптимізацією для слабкого апаратного забезпечення. З незвичних особливостей – на корпусі смартфона є кнопка для виклику "Google Асистента".

Технічні характеристики Nokia C1:

  • Габарити: 147,6×71,4×8,7 мм, 155 г
  • Дисплей: 5,45 ", 960 × 480, IPS
  • Процесор, 4-ядерний, 1,3 ГГц
  • Пам'ять: 1 ГБ оперативної, 16 ГБ постійної, слот для microSD
  • Камера: 5 Мп, f/2,4 (основна), 5 Мп (фронтальна)
  • Батарея: 2500 мАг
  • ОС: Android 9 Pie (Go Edition)
  • Зв'язок: MicroUSB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS, 3G, Dual SIM, джек для навушників

Анонс мегабюджетного Nokia C1:

Ціна

Офіційна вартість Nokia C1 – 59 доларів (1390 гривень). Доступною новинка буде в двох кольорах, сірому й червоному.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Nokia
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