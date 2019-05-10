Nokia назвала новий смартфон іменем героя Marvel

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Nokia назвала новий смартфон іменем героя Marvel
Nokia назвала новий смартфон іменем героя Marvel / wired.com

Компанія HMD Global, що випускає телефони під брендом Nokia, готує цікаву новинку. Зараз стало відомо, що цей смартфон фігурує під кодовою назвою Nokia Wasp (Оса).

Видання Gizchina пише, що Nokia Wasp засвітився у базі даних FCC (Федеральна комісія із зв'язку США) з модельним номером TA-1191.

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Що відомо про TA-1191. У FCC вказано небагато деталей. Відомо, що його габарити становитимуть 145,96x70,56 мм. Також вказана і модифікація пам'яті – 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Варто сказати, що це дуже посередній показник, тож навряд чи це буде флагманський смартфон. Найімовірніше, під назвою Nokia Wasp може ховатися бюджетний смартфон Nokia 2.2, який змінить на ринку Nokia 2.1.

Персонаж Marvel Люнина-Оса

Чому назвали ім'ям героя Marvel. Можна було б припустити, що "Оса" в назві це лише співпадіння. Однак, ще раніше була інформація, що HMD Global почала називати свої пристрої в честь супергероїв Marvel.

Враховуючи шалену популярність фільму "Месники" (Оса є одним із героїв). Можливо компанія хоче збільшити популярність майбутньої новинки.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Nokia
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