Nokia планує представити свій смартфон із "дірявим" дисплеєм: фото

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Nokia 8.1 Plus: фото
Nokia 8.1 Plus: фото / Фото з соцмереж

На зміну "моноброві" приходять нові тренди: розробники починають активно використовувати вирізи під фронтальну камеру. Подібні пристрої вже анонсували Samsung, Huawei та Honor, а тепер до них приєднається і Nokia.

Про це повідомляє Android Police.

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Авторитетний інсайдер OnLeaks опублікував рендери неанонсованого смартфона Nokia (ймовірно, мова йде про модель Nokia 8.1 Plus) з отвором для фронтальної камери в верхньому лівому кутку екрана. Розмовний динамік пристрою розмістився в тонкій верхній рамці.

На правій стороні корпусу розташувалися кнопки живлення і регулювання гучності, на лівій – комбінований слот для SIM-карт. Зарядка і підключення здійснюються через порт USB Type-C на нижньому торці, поруч з яким знаходяться решітка динаміка і отвір мікрофону. Ґаджет також оснащений 3,5-міліметровим роз'ємом для навушників.

На задній панелі новинки чітко видно модуль подвійної камери з оптикою Zeiss, під яким розмістився сканер відбитків пальців.

Рендер смартфона Nokia 8.1 Plus – дивіться відео

За наявною інформацією, діагональ екрану пристрою з роздільною здатністю Full HD + (2160 x 1080 пікселів) складе 6,22 дюйма.

Судячи з рендерів, смартфон випустять в рамках програми Android One під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie. Дата анонсу смартфона і очікувана ціна наразі невідомі.

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Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: Техно
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