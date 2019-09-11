Nokia представила власні бездротові навушники з потужним акумулятором

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Nokia представила власні бездротові навушники
Nokia представила власні бездротові навушники / AndroidCentral

Компанія HMD Global представила фірмові бездротові навушники під брендом Nokia. Вони отримали назву Nokia Power Earbuds і пропонують до 150 годин автономної роботи.

Як пише AndroidCentral, новинка отримала дуже потужну, як для навушників, батарею, ємністю 3000 мАг.

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Кейс, в якому розміщений акумулятор, зможе підзарядити навушники до 30 разів. Автономність самих навушників — 5 годин.

Для відтворення звуку застосовується 6-мм графенові мембрани. Nokia Power Earbuds також оснащені новим стандартом передачі даних Bluetooth 5.0.

Новинка отримала захист від вологи за стандартом IPX7, тобто навушники можна занурювати на метр і перебувати там до пів години.

Ціна. Nokia Power Earbuds оцінена у 79 євро (2 200 гривень). Новинка надійде у продаж у жовтні. На вибір у користувача два кольори: Light Grey (сірий) і Charcoal Black (чорний).

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Nokia
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