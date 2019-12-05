Nokia Smart TV: перший телевізор бренду – його характеристики і ціна

Компанія Flipkart провела презентацію та представила перший розумний телевізор під брендом Nokia. Його повна назва – Nokia Smart TV. Новинка отримала дуже доступну ціну.

Характеристики

Nokia Smart TV отримав HDR LED-дисплей діагоналлю 55 дюймів, з тонкими рамками і роздільною здатністю 4K (3840 × 2160p). Екран має кут огляду 178 градусів і яскравість 400 ніт.

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Телевізор отримав підтримку HDR 10, технологію MEMC, функцію інтелектуального затемнення, широку кольорову гаму і Dolby Vision.

Nokia Smart TV надійде у продаж 10 грудня

Також Nokia Smart TV оснащений 25-ватними динаміками Dolby Audio. Працює новинка на базі 4-ядерного процесора з частотою 1 ГГц у парі 3 2,25 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам’яті. Відеоприскорювач – Mali 450MP4.

Працює телевізор під управлінням операційної системи Android TV (Android 9 Pie).

Новинка оснащена трьома портами HDMI, двома USB та Ethernet. Окрім того, у пристрої є WiFi 802.11ac (2.4 ГГц / 5 ГГц) та Bluetooth.

Телевізор Nokia Smart TV: відео

Ціна

На індійському ринку Nokia Smart TV оцінений у 587 доларів (14 600 гривень). Це доволі демократична ціна. До прикладу, 55-дюймова модель SONY 55XF7005 коштує 17 700 гривень, а 50-дюймовий телевізор Samsung UE50NU7002UXUA 50 в Україні коштує 14 500 гривень.

На індійському ринку Nokia Smart TV надійде у продаж 10 грудня. Про глобальний ринок поки інформації немає.

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