Nokia стала одним із лідерів в галузі 5G-інновацій

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Nokia стала одним із лідерів в галузі 5G-інновацій
Nokia стала одним із лідерів в галузі 5G-інновацій / unsplash

В міру того як у світі розгортають мережі п’ятого покоління продовжується й гонка за лідерство в галузі 5G-технологій. Бренд Nokia вирішив не відставати від своїх головних конкурентів – Huawei та Ericsson – та зареєстрував кілька тисяч нових патентів.

Створенням стандартів для технології 5G займається організація 3GPP, в яку входять сім компаній.

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Розробкою зайняті відразу кілька виробників, але патенти видають тим, хто запропонує кращі варіанти. Nokia, за заявами представників корпорації, стала одним з найбільш успішних учасників програми при створенні першого набору технічних інновацій, йдеться на офіційному сайті Nokia.

Завдяки ліцензуванню, інші підприємства і галузі зможуть отримати вигоду з інновацій Nokia, оскільки ми прагнемо створити ще більш об'єднаний світ,
– зазначила президент Nokia Technologies Дженні Лукандер.

Лідери 5G-технологій. Зауважимо, у травні німецька дослідницька компанія IPlytics назвала виробників з найбільшою кількістю патентів в області 5G. Перше місце посіла Huawei Technologies з 2160 зареєстрованими розробками, тоді як Nokia була на другій сходинці з 1516.

Тепер же бренд оголосив, що в його розпорядженні вже більше двох тисяч патентів, пов'язаних з мережами нового покоління, однак точна кількість не називається.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Інтернет 5G Nokia
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