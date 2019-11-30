Ностальгічний додаток для iPhone імітує iPod Classic з легендарним коліщатком
Користувач твітера під ніком Елвін Ху показав анонс додатка для iPhone, який здатен перетворити смартфон в iPod Classic з легендарним коліщатком Click Wheel.
Натискання на кнопки Click Wheel викликає зворотну вібрацію і звук клацання, точно так, як в оригінальному iPod Classic. Також Елвін Ху скопіював тривимірний інтерфейс Cover Flow для перегортання медіатеки.
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Розробка додатка
Елвін розповів, що працює над проєктом лише з жовтня, однак чи зможуть його випробувати інші користувачі, залежить від Apple, яка може заборонити публікацію додатка в App Store через порушення будь-яких патентів чи інших законних причин.
Ось як виглядає додаток зараз:
Розробка викликала резонанс серед зацікавлених користувачів. Ентузіаста навіть похвалив колишній глава напрямку iPod в Apple Тоні Фаделл.
Залишається надіятись, що Apple дозволить автору опублікувати додаток в App Store і вже найближчим часом усі охочі зможуть перетворити свої айфони на класичні айподи.
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