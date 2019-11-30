Ностальгічний додаток для iPhone імітує iPod Classic з легендарним коліщатком

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Додаток перетворить ваш iPhone в iPod Classic / Скріншот

Користувач твітера під ніком Елвін Ху показав анонс додатка для iPhone, який здатен перетворити смартфон в iPod Classic з легендарним коліщатком Click Wheel.

Натискання на кнопки Click Wheel викликає зворотну вібрацію і звук клацання, точно так, як в оригінальному iPod Classic. Також Елвін Ху скопіював тривимірний інтерфейс Cover Flow для перегортання медіатеки.

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Розробка додатка

Елвін розповів, що працює над проєктом лише з жовтня, однак чи зможуть його випробувати інші користувачі, залежить від Apple, яка може заборонити публікацію додатка в App Store через порушення будь-яких патентів чи інших законних причин.

Ось як виглядає додаток зараз:

Розробка викликала резонанс серед зацікавлених користувачів. Ентузіаста навіть похвалив колишній глава напрямку iPod в Apple Тоні Фаделл.

Залишається надіятись, що Apple дозволить автору опублікувати додаток в App Store і вже найближчим часом усі охочі зможуть перетворити свої айфони на класичні айподи.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Apple Смартфони iPhone Додатки
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