Ноутбук Honor MagicBook Pro показали на відео: особливості новинки

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Honor MagicBook Pro: харатеристики
Honor MagicBook Pro: харатеристики / Скріншот з відео

Китайська компанія опублікувала перший офіційний відеотизер нового ноутбука Honor MagicBook Pro. Ролик розкриває головні особливості дизайну лептопа та ключові особливості його конструкції.

Особливості дизайну. Як повідомляє ithome.com, короткий відеоряд демонструє мінімальні рамки дисплея пристрою, тонкий корпус (імовірно металевий) і вбудовані стереодинаміки з боків від клавіатури.

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Основні характеристики. Детальні специфікації моделі невідомі: згідно з попередніми витокам, Honor MagicBook Pro буде оснащений 16,1-дюймовим дисплеєм, процесором Intel Core i5-8265U, 8 ГБ оперативної пам'яті, SSD-накопичувачем місткістю 512 ГБ і дискретною відеокартою NVIDIA MX250.

Анонс ноутбука Honor MagicBook Pro – дивіться відео

Модель отримає інтегровані в клавіатуру веб-камеру і суміщений з кнопкою включення сканер відбитків пальців. За наявною інформацією, ноутбук буде підтримувати функцію Magic Link, що забезпечує швидкий обмін даними між комп'ютером і смартфоном.

Honor MagicBook Pro
Дизайн Honor MagicBook Pro

Дата презентації. Зауважимо, презентація Honor MagicBook Pro відбудеться 23 липня.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети ноутбук Huawei
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