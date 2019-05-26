Ноутбук із найнебезпечнішими у світі вірусами продають у мережі

В інтернеті влаштували аукціон, на якому продають «найнебезпечніший ноутбук в світі». Як запевняють власники, на ньому встановлено 6 шкідливих програм, які за весь час існування завдали шкоди на 95 мільярдів доларів.

Це десятидюймовий нетбук від Samsung, що працює на Windows XP. Власники "небезпечного комп’ютера" запевняють, що він ізольований від інтернету та інших ґаджетів.

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Як він виглядає зараз можна побачити у правій трансляції на сторінці аукціону.

6 небезпечних вірусів:

ILOVEYOU перезаписує файли. Він вразив 500 тисяч систем. За перший же тиждень роботи він завдав шкоди на 5,5 мільярда доларів.

MyDoom. Це хробак-спамер, який наніс збитків на 38 мільярдів доларів.

SoBig. Він проникає через пошту, копіює файли і шкодить системам. Збиток від нього оцінюють в 37 мільярдів.

WannaCry. Він проникає у системи, зашифровує дані і вимагає викуп в криптовалюті. Цей вірус вразив 200 тисяч комп'ютерів і заподіяв збитки на 100 мільйонів.

DarkTequila. Вірус викрадав банківські дані навіть без підключення до інтернету. Наслідки обійшлися компаніям в мільйони доларів.

BlackEnergy. Його використовували для DDoS-атаки на українські комп'ютери в 2015 році.

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