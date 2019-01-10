Ноутбук XPS 13 від Dell отримав інноваційну камеру

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Dell XPS 13
Dell XPS 13

Компанія Dell удосконалила 13-дюймовий ноутбук XPS 13 інноваційною веб-камерою. Також новинка отримала функцію, що значно підвищує якість зображення.

Про це повідомляє прес-служба Dell.

Так, модель XPS 13 отримав HD-камеру з верхнім кріпленням для поліпшення якості відео.

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Крім того, XPS 13 є першим ноутбуком Dell, що підтримує DolbyVision. Цей формат забезпечує неймовірно високу якість зображення: яскравість, контрастність і колір. DolbyVision може забезпечити такі кольори і кольорові акценти, які будуть в 40 разів яскравішими за звичайні зображення, а чорний колір буде в 10 разів темнішим, ніж зазвичай. Тож можна отримати живе і реалістичне зображення.

Dell XPS 13

Dell XPS 13 доступний у 2 кольорах 

Апарат працює на процесорі Intel Core 8-го покоління. При цьому XPS 13 є найпотужнішим 13-дюймовим ноутбуком у своєму класі.

Dell XPS 13

Dell XPS 13 представили на CES 2019

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Теги: Техно Ґаджети CES 2019 Dell ноутбук
Джерело: Техно
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