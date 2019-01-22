Ноутбуки Apple отримають неанонсовані відеопроцесори AMD Radeon Navi

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Ноутбуки Apple отримають відеопроцесори AMD Radeon Navi
Ноутбуки Apple отримають відеопроцесори AMD Radeon Navi / unsplash

Спеціалісти Radeon Technologies Group вже майже завершили роботу над графічними процесорами AMD Navi. В мережі вже шириться інформація, що нові відеоприскорювачі від "червоних" отримають ноутбуки Apple, такі дані віднайшли в бета-версії операційної системи macOS Mojave.

Про це повідомляє Overclockers.

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У файлі з назвою "AMDRadeon6000HWServiceskext" ентузіасти виявили чотири продукти, які готують до випуску: Navi 16, Navi 12, Navi 10 і Navi 9. Відзначимо, що це не кодові імена графічних процесорів (як наприклад Vega 10 і Vega 20), а назви відеоадаптерів. Іншими словами, число в маркуванні вказує, скільки обчислювальних блоків (Compute Units) активні у кожного пристрою.

AMD Radeon Navi
Згадку про відеопроцесори AMD Radeon Navi знайшли у коді операційної системи macOS Mojave

AMD Radeon Navi
Відеопроцесори AMD Radeon Navi можуть представити вже в червні

Все це підтверджує той факт, що реліз графічних чіпів AMD Navi вже не за горами, а інформація про ймовірний червневий анонс виглядає дуже правдоподібно.

Нагадаємо, що перші GPU Navi повинні прийти на зміну чіпам Polaris і займуть нішу в початковому і середньому сегменті ринку дискретної графіки. У той же час флагманом AMD ще як мінімум рік буде відеокарта Radeon VII, побудована на архітектурі Vega.

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Теги: Техно Ґаджети AMD Apple macOS MacBook ноутбук Відеокарти
Джерело: Техно
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