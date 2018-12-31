Ноутбуки Lenovo Legion тримають неанонсовану відеокарту NVIDIA GeForce GTX 1160

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Ноутбуки Lenovo Legion тримають відеокарту NVIDIA GeForce GTX 1160
Ноутбуки Lenovo Legion тримають відеокарту NVIDIA GeForce GTX 1160 / gizmodo

Наступного року компанія Lenovo планує оновити начинку ігрових ноутбуків серії Legion Y. Окрім модифікацій лептопів, які отримають відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1050 та GTX 1050 Ti, компанія випустить версію із відеокартою GeForce GTX 1160 та іншими прискорювачами нового покоління.

Інформація про це доступна на офіційному сайті Lenovo в розділі підтримка для продуктів Legion Y530 і Legion Y7000P, передає Overclockers.

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Минулого тижня китайські джерела вже згадали про існування відеокарти GeForce GTX 1160 на базі архітектури Turing з відключеними тензорними і RT-ядрами. Крім того, про підготовку модифікації ноутбука Legion Y530 з GeForce GTX 1160 ще на початку липня повідомив ресурс LaptopMedia.

На жаль, Lenovo не розкрила ніяких подробиць про GeForce GTX 1160, крім встановленої графічної пам'яті об'ємом 3 або 6 ГБ. Цілком ймовірно, одинадцята серія GeForce GTX призначена тільки для ринку мобільних пристроїв або для OEM-виробників і готових систем.

Lenovo Legion
Ноутбуки Lenovo Legion отримають потужну відеокарту від NVIDIA

До слова, в асортименті NVIDIA вже було представлено сімейство графічних карт GeForce 100 Series. Вони були перейменованими відеокартами покоління GeForce 9 Series і призначалися виключно для OEM-сегменту.

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Теги: NVIDIA Відеокарти Техно Ґаджети ноутбук Lenovo
Джерело: Техно
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