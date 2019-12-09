Нова функція Android заощадить час користувачів

Аби користувачі не відволікалися від основної роботи, розробники компанії Google додали в свою операційну систему цікаву функцію. Її назвали Focus mode і вона стала доступною для Android 9 та 10 версії.

Нова функція допомагає сконцентруватися на потрібних користувачеві завданнях, не відволікаючись на інші додатки, які можуть перешкодити, розповіли у Google.

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Режим фокусування

Focus Mode, є частиною "Цифрового благополуччя". Ця функція Android дозволяє контролювати, скільки користувач проводить часу, дивлячись в екран смартфона, і регулювати його.

В "Режимі фокусування" можна тимчасово призупиняти роботу додатків, які відволікають сповіщеннями. Крім того користувач може вибрати програми, які система тимчасово заблокує і не дозволить відкрити. Активувати режим можна вручну або за розкладом – наприклад, в будні дні з 9 до 17 годин.



Нова функція Android – Focus mode

Також можна тимчасово вийти з цього режиму, щоб скористатися заблокованим додатком, який потрібен саме зараз.

Нова функція доступна на всіх смартфонах з Android 9 і 10, де присутній розділ "Цифровий добробут" (Digital Wellbeing).

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