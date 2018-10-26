Нова функція Apple Watch 4 врятувала життя користувачеві

Під час офіційної презентації смарт-годинника Apple Watch Series 4, розробники акцентували увагу на кількох нових функціях, зокрема на системі, що дає змогу визначити падіння користувача.

Як пише видання 9to5mac, ця функція справді працює, ба більше, вона реально врятувала життя.

Інцидент трапився у Швеції. Чоловік Густаво Родрігес готував обід на плиті, і раптом відчув, що у нього в спині щось защемило, і він із болем звалився на підлогу. Чоловік не міг пересуватись, при цьому вогонь на плиті продовжував горіти і виникла небезпека пожежі.

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При цьому Густаво мав на руці Apple Watch Series 4. Ґаджет зафіксував падіння і запропонував зв’язатися з екстреною службою 112, яка передала його координати для карети швидкої допомоги. Також через годинник постраждалий зумів подзвонити до тещі, що живе у сусідній квартирі, тож вона прийшла і погасила вогонь на плиті.

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