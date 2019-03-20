Нова функція Instagram: купувати товари можна одразу в додатку

Соціальна мережа Instagram запустила ще одну функцію - можливість купувати товари безпосередньо у застосунку. Наразі ця функція доступна лише у США.

Як пише CNN, до нової функції вже долучились 20 брендів, серед яких:

Nike H&M Kylie Cosmetics Warby Parker Zara

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Наступного тижня до цієї функції долучаються ще більше брендів. Компанії можуть додавати теги до товарів. Користувачі одразу можуть отримати інформацію про продукти: вартість, розміри, матеріали тощо.

Чому це вигідно. Для продавців важливо, щоб покупки відбувались безпосередньо у соцмережі, адже це зменшує конверсію і дає більше приводів засумніватися в доцільності витрат.

Самівиробники мають додати окрему опцію "Оформити замовлення в Instagram", після додавання персональних і банківських даних, придбати вподобану річ можна буде дуже швидко.

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