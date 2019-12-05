Нова функція в Spotify допомагає побачити свої найбільш прослуховувані пісні

Практично всі сервіси підбивають підсумки року, що закінчується. Не став виключенням і популярний музичний додаток Spotify, який зібрав для користувачів підбірку улюбленої музики за рік.

Зауважимо, сервіс Spotify наразі офіційно не доступний в Україні. Про дату його запуску на території нашої країни розробники не повідомляють. Однак, чимало українців користуються сервісом.

До теми: Spotify в Україні: коли сервіс буде доступний українцям

Spotify випустив 2019 Wrapped – свій оновлений список найпопулярніших пісень, виконавців та жанрів.

Якщо ви користувач Spotify, то ви можете увійти на веб-сайт Spotify Wrapped або переглянути вміст через додаток Spotify.

Окрім того, сервіс показує користувачам інфографіку про те, що вони слухали протягом чотирьох сезонів цього року та хто став найулюбленішим виконавцем.



Як виглядає інфографіка Spotify Wrapped 2019

Для того, аби побачити цю інфографіку потрібно:

Перейти на сайт Spotify Wrapped і вказати свої дані для входу. Там користувачі зможуть відкрити список відтворення під час слайд-шоу.

Або перейти до мобільного додатку Spotify, перейдіть до "Пошуку". Там можна побачити рожеву обкладинку Wrapped 2019 – саме там і заховані найбільш прослуховувані пісні та улюблені виконавці.

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