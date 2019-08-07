Нова хакерська атака: кіберзлочинці можуть атакувати через принтери

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Російські хакери можуть атакувати через принтери
Російські хакери можуть атакувати через принтери / stopfake

Даремно всі нехтують встановленням пароля на принтер. Стандартні паролі в принтерах або відсутність останнього оновлення може стати лазівкою, через яку хакер може здійснити кібератаку.

Корпорація Microsoft оголосила про атаки російських хакерів, про це повідомляє dw.com.

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Про це компанія повідомила у Лас-Вегасі під час конференції з безпеки у сфері високих технологій. IT-експерти компанії розповідають, що зловмисники використовують для проникнення в мережі принтери та VoIP-телефони. 

Спеціалісти виявили сліди зламів у корпоративній мережі. У Microsoft вважають, що лазівкою для кіберзлочинців стали прилади, на яких стояли паролі за замовчуванням. Також на одному з принтерів не було встановлено останнє оновлення.

Фахівці компанії вважають, що до атак причетна група кіберзлочинців, відома як Strontium (інші назви - Fancy Bear, APT28 і Sofacy). Раніше її пов'язували з Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії.

У США впевнені, що саме Strontium здійснили кібератаку на передвиборний штаб кандидатки Хілларі Клінтон під час президентських виборів у 2016-му році. 

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет хакери Хакерська атака
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