Нова хакерська схема: жертву шантажують її "інтимним відео" під час перегляду порно

Під час карантину хакери розпочали нову хвилю шахрайства в інтернеті. Кіберзлочинці вдалися до шантажу, погрожуючи користувачам поширити їхній інтимний контент, якщо вони не заплатять "викуп".

Про це розповіли експерти міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення ESET. При цьому "викуп" потрібно заплатити у криптовалюті.

До теми Коронавірус розв'язав руки кіберзлочинцям: експерт розповів як захиститись

Деталі

"Зловмисники розсилають повідомлення, в яких кажуть, що пристрій користувача інфіковано, при цьому самого власника девайса було знято на відео під час перегляду інтимного контенту. За те, щоб відео не було оприлюднено, кіберзлочинці вимагають сплатити певну суму", – кажуть експерти ESET.

В компанії додають, що цей метод не новий. раніше шахраї теж вдавались до такого методу видурювання коштів. Однак, нова хвиля подібного онлайн-шахрайства стартувала 8 або 9 квітня.

Спочатку кіберзлочинці надсилають лист з одним із старих паролів користувача, який, ймовірно, був викрадений під час одного з масштабних витоків даних.

Пізніше шахраї стверджують, що під час відвідування порносайтів їхні пристрої були інфіковані шкідливим програмним забезпеченням. Тож саме це, начебто, дало змогу злочинцям отримати пароль жертви, доступ до її налаштувань, а також зняти відео під час перегляду цього інтимного контенту.

Важливо Такого в Україні ще не було: на сайти КМДА здійснили серйозну DDоS-атаку

"Кіберзлочинці отримували паролі не завдяки компрометації пристроїв користувачів. Всі дослідження вказують на те, що в шахрайській схемі використовувалися дані, отримані під час великих витоків даних, які, на жаль, не рідкість", – додали у ESET.

Як діяти постраждалому

Експерти з кібербезпеки наголошують, що насправді у кіберзлочинців немає відео чи інших матеріалів інтимного плану.

"Ви можете ввести в будь-якій пошуковій системі слово "афера" разом з фразою з електронного листа зловмисників. Ймовірно, ви зможете знайти багато прикладів подібних шахрайств, проаналізованих дослідниками та експертами в цій галузі", – кажуть експерти.

Звичайно, платити "викуп" не потрібно. А от змінити паролі не завадило б.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно