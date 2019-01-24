Нова хвороба: в Британії будуть лікувати ігрову залежність

У Великій Британії запрацює перша державна клініка, в якій будуть лікувати від ігрової залежності. Фінансування відбуватиметься державним коштом.

Про це повідомляє The Guardian.

У клініці будуть лікувати залежних від ігор, а також допомагати та консультувати їхніх родичів. Крім того, у закладі будуть займатись проведенням досліджень цього захворювання.

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Щодо фінансування, то кошти клініка буде отримувати від Національної служби охорони здоров'я Британії. Також заклад будуть фінансувати завдяки дослідницьким грантам та приватним пожертвуванням.

"Ігрова залежність нарешті отримала увагу, якого заслуговує", - сказала засновник клініки, психіатр Генрієтта Боуден-Джонс.

Нагадаємо, у червні минулого року Всесвітня організація охорони здоров'я вперше включила залежність від відеоігор до видання Міжнародної класифікації хворіб (МКБ-11). Геймера можуть визнати хворим, якщо ігри займають все більше часу в житті і заважають особистому, соціальному, сімейному та професійному житті.

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