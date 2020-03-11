Нова iOS 14 отримає низку корисних функцій: деталі

Операційна система iOS 14 поки перебуває в режимі закритого бета-тестування, але завдяки інсайдерам в мережі вже почала з'являтися інформація про нові функції "яблучної" операційки. Новий витік розкрив одну із ключових змін, яка вперше за багато років розширить можливості її інтерфесу.

Що зміниться

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Зараз власники iPhone можуть бачити свої програми лише у вигляді ярликів на робочому столі або в рядку пошуку. За даними джерел мережі, незабаром ситуація зміниться – iOS 14 дозволить переглядати встановлений софт у вигляді списку з більш детальною інформацією, повідомляє Wccftech.

Крім того, з'явиться можливість сортування додатків за кількома параметрами: користувачі зможуть фільтрувати програми за кількістю непрочитаних повідомлень або виводити на екран тільки недавно запущені програми.



В iOS 14 буде інша система відображення додатків

Згідно витоком, на виділеному домашньому екрані розмістяться рекомендації Siri, які будуть пропонувати найбільш підходящі додатки в залежності від часу і геолокації. Наприклад, ближче до часу щоденної прогулянки віртуальний асистент «порадить» запустити аудіоплеєр.

З чуток, ОС також інформуватиме власника пристрою про додатки, які він запускає частіше і найрідше.

Дата релізу

Реліз мобільної операційної системи iOS 14 очікується восени 2020 року.

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