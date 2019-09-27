Нова платформа у Facebook: віртуальний світ, де можна стати 3D-аватаром
Соціальна мережа Facebook запускає нову платформу. Це віртуальний світ, в ньому можна бути 3D-аватаром. На початку 2020 року компанія планує запустити закрите бета-тестування платформи.
Це корпорація анонсувала на конференції Oculus Connect 6.
Як розповіли в компанії, вони планують створити цілий VR-світ під назвою Horizon.
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Деталі. У цьому віртуальному світі гравці зможуть створювати свої віртуальні аватари і переміщатися між різними районами через спеціальні портали telepods.
Віртуальний світ Facebook
Окрім того, у платформі можна буде дивитися фільми зі своїми друзями і грати в ігри з декількома гравціми.
До речі, для нових об'єктів і локацій в цьому світі не потрібно вміти програмувати - все можна буде зробити в візуальних редакторах. Ще користувачі зможуть отримувати допомогу так званих Horizon Locals - місцевих зберігачів спокою, які будуть допомагати гравцям і припиняти спроби токсичного спілкування.
Також в інтерфейсі Horizon передбачена спеціальна кнопка з намальованим щитом, якщо його натиснути, то це перекидає гравця в спеціальний приватний безпечний простір, паралельний до Horizon. Межі цього простору люди будуть визначати самі.
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