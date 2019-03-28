Нова прошивка Xiaomi MIUI 11: які смартфони отримають оновлення

Компанія Xiaomi вже через кілька днів офіційно представлять оновлену версію прошивку MIUI 11. Та вже зараз стало відомо, які смартфони отримають оновлення.

У спільноті Miot.ua опублікували широкий список смартфонів, які до кінця року отримають оновлення прошивки.

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Щоправда, цей список не остаточний. Тож якщо користувач Xiaomi не знайде у переліку свою модель, засмучуватись поки не варто.

Смартфони лінійки Mi

Mi 9 Mi MIX 2 Mi MIX Mi 6X Mi 6 Mi Note 2 Mi Note 3 Mi 5X Mi 5c Mi 5s Mi 5s Plus Mi Max 2 Mi Max Mi Max 3 Mi Play Mi 8

Смартфони лінійки Redmi

Redmi 5 Plus Redmi 4 Redmi 4A Redmi 4X Redmi 3S / 3X Redmi Note 5A Redmi Note 4 Redmi Note 4X Redmi Note 6 Redmi Note 6 Pro Redmi S2 Redmi Note 5 Redmi Note 5 Pro Redmi 6 Redmi 6A Redmi 6 Pro Redmi 5 Redmi 5A

Що новенького. Як повідомили у компанії, нова версія прошивки базуватиметься на нинішній. При цьому на користувачів чекатиме покращення.

Зокрема, прошивка отримає нові іконки та сповіщення. Також з’явиться темний режим інтерфейсу. Крім того, має з’явитись режим жорсткого енергозбереження. При його активації, користувачеві будуть доступні лише дзвінки та відправка SMS.

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