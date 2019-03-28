Нова прошивка Xiaomi MIUI 11: які смартфони отримають оновлення

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Які смартфони отримають оновлення прошивки
Які смартфони отримають оновлення прошивки / portaltele.com.ua

Компанія Xiaomi вже через кілька днів офіційно представлять оновлену версію прошивку MIUI 11. Та вже зараз стало відомо, які смартфони отримають оновлення.

У спільноті Miot.ua опублікували широкий список смартфонів, які до кінця року отримають оновлення прошивки.

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Щоправда, цей список не остаточний. Тож якщо користувач Xiaomi не знайде у переліку свою модель, засмучуватись поки не варто.

Смартфони лінійки Mi

  1. Mi 9
  2. Mi MIX 2
  3. Mi MIX
  4. Mi 6X
  5. Mi 6
  6. Mi Note 2
  7. Mi Note 3
  8. Mi 5X
  9. Mi 5c
  10. Mi 5s
  11. Mi 5s Plus
  12. Mi Max 2
  13. Mi Max
  14. Mi Max 3
  15. Mi Play
  16. Mi 8

Смартфони лінійки Redmi

  1. Redmi 5 Plus
  2. Redmi 4
  3. Redmi 4A
  4. Redmi 4X
  5. Redmi 3S / 3X
  6. Redmi Note 5A
  7. Redmi Note 4
  8. Redmi Note 4X
  9. Redmi Note 6
  10. Redmi Note 6 Pro
  11. Redmi S2
  12. Redmi Note 5
  13. Redmi Note 5 Pro
  14. Redmi 6
  15. Redmi 6A
  16. Redmi 6 Pro
  17. Redmi 5
  18. Redmi 5A

Що новенького. Як повідомили у компанії, нова версія прошивки базуватиметься на нинішній. При цьому на користувачів чекатиме покращення.

Зокрема, прошивка отримає нові іконки та сповіщення. Також з’явиться темний режим інтерфейсу. Крім того, має з’явитись режим жорсткого енергозбереження. При його активації, користувачеві будуть доступні лише дзвінки та відправка SMS.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi
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