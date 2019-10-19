Нова розробка від Apple: розумний перстень для керування жестами

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Apple створює розумний перстень
Apple створює розумний перстень / unsplash.com

Компанія Apple вирішила розширити перелік фірмових ґаджетів, запатентувавши розробку розумного перстня. Його власник може керувати іншими ґаджетами за допомогою жестів або голосу.

Як пише VentureBeat, компанія працювала над деталями цього патенту щонайменше три з половиною роки.

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Деталі. Розумне кільце від Apple не можна використовувати як самостійний пристрій. Він буде таким собі пультом керування іншими девайсами.

Нова розробка від Apple

Патент розумного кільця  

Базова версія передбачає, що рухи руки з кільцем відповідають різним командам. При цьому більш просунута модель буде підтримувати голосові вказівки і буде розпізнавати більш складні жести.

Як використовувати? У патенті йдеться, що перстень може керувати комп'ютером, планшетом, Apple TV або iPhone. Однак, це потребує створення технологій, які поки не реалізовані. Наприклад, в заявці сказано про телефонний модуль, однак навіть у Apple Watch мобільне підключення швидко з'їдає енергію батареї.

Нова розробка від Apple

Apple працює над розробкою 3,5 роки 

Коли побачимо? Apple поки не називає жодних термінів. Однак, враховуючи, що перед випуском девайсу компанія має запустити ще низку нереалізованих технологій, найближчим часом його не презентують.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple
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