Нова розумна колонка Xiaomi коштує неймовірно дешево

Нещодавно стартували продажі нового недорого пристрою Redmi – розумної колонки Xiaomi Speaker Play, яку також називають AI Speaker Play. Новинка коштує всього 11 доларів.

Характеристики пристрою

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Габарити пристрою – 142х70х82 міліметрів при вазі 464 грами. Вибору кольорів немає – тільки білий. Правда, Xiaomi обіцяє в майбутньому це виправити. На одному із зображень можна бачити і інші варіанти: рожевий, салатовий і блакитний.

В основі новинки лежить випромінювач діаметром 1,75 дюйма, який, за заявами з виробника, забезпечує якісне звучання.



Інші кольорові варіанти нової колонки від Xiaomi

Звичайно, оскільки це розумна колонка, підтримується голосове керування – за допомогою новинки можна керувати різними пристроями розумного будинку.

Для сполучення з колонкою ваш смартфон повинен працювати під управлінням Android 4.4 або старше або ж iOS 9 або вище.

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