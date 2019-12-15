Нова розумна колонка Xiaomi коштує неймовірно дешево

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Розумна колонка Xiaomi Speaker Play / Xiaomi

Нещодавно стартували продажі нового недорого пристрою Redmi – розумної колонки Xiaomi Speaker Play, яку також називають AI Speaker Play. Новинка коштує всього 11 доларів.

Характеристики пристрою

Цікаво: Ключовий ґаджет Xiaomi для розумного дому коштує незвично дешево

Габарити пристрою – 142х70х82 міліметрів при вазі 464 грами. Вибору кольорів немає – тільки білий. Правда, Xiaomi обіцяє в майбутньому це виправити. На одному із зображень можна бачити і інші варіанти: рожевий, салатовий і блакитний.

В основі новинки лежить випромінювач діаметром 1,75 дюйма, який, за заявами з виробника, забезпечує якісне звучання.


Інші кольорові варіанти нової колонки від Xiaomi

Звичайно, оскільки це розумна колонка, підтримується голосове керування – за допомогою новинки можна керувати різними пристроями розумного будинку.

Для сполучення з колонкою ваш смартфон повинен працювати під управлінням Android 4.4 або старше або ж iOS 9 або вище.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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