Нова розумна колонка Xiaomi коштує неймовірно дешево
Нещодавно стартували продажі нового недорого пристрою Redmi – розумної колонки Xiaomi Speaker Play, яку також називають AI Speaker Play. Новинка коштує всього 11 доларів.
Характеристики пристрою
Цікаво: Ключовий ґаджет Xiaomi для розумного дому коштує незвично дешево
Габарити пристрою – 142х70х82 міліметрів при вазі 464 грами. Вибору кольорів немає – тільки білий. Правда, Xiaomi обіцяє в майбутньому це виправити. На одному із зображень можна бачити і інші варіанти: рожевий, салатовий і блакитний.
В основі новинки лежить випромінювач діаметром 1,75 дюйма, який, за заявами з виробника, забезпечує якісне звучання.
Інші кольорові варіанти нової колонки від Xiaomi
Звичайно, оскільки це розумна колонка, підтримується голосове керування – за допомогою новинки можна керувати різними пристроями розумного будинку.
Для сполучення з колонкою ваш смартфон повинен працювати під управлінням Android 4.4 або старше або ж iOS 9 або вище.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно