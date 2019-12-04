Нова технологія дозволить блискавично швидко заряджати смартфони

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/ smartelectronics.online

Вас влаштовує швидкість зарядки вашого смартфона? Хотілося б швидше, чи не так? А що, як ми вам скажемо, що вже зовсім скоро швидкісні зарядки зможуть заряджати смартфон до 80 відсотків всього за 1 хвилину? Таку технологію презентували вчені з Китаю.

Якщо не згадувати найбільш бюджетні моделі, майже усі смартфони підтримують хоча б 18 Вт зарядки. Чинним лідером швидкості заряду є 65 Вт зарядка в Oppo Reno Ace. Найбільше тут виділилася компанія Xiaomi, яка анонсувала створення швидкісної зарядки потужністю 100 Вт. Однак вчені з Китаю пішли ще далі, повідомляє Gizchina.

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На Глобальному форумі випускників Пекінського університету 1 грудня професор Хуан Юньхуй з Університету науки і техніки Китаю представив свої результати досліджень. 

Виявляється, вони розробили технологію, яка заряджає смартфон до 80% всього за 1 хвилину. Вперше про цю технологію стало відомо ще у 2014 році. Саме її використала компанія Huawei у своїх смартфонах та інших ґаджетах.

Водночас в офіційній заяві не прозвучало жодної інформації, яка конкретно вказувала б на місткість акумулятора, який брав участь у випробуваннях. Втім, варто зазначити, що професор намагався пояснити, що мовиться саме про сучасні обсяги акумуляторних батарей.

Технологія

Представлена ​​технологія заснована на розробках китайських вчених у сфері композитних електродних матеріалів.

Відомо, що автору концепції присудили другий приз Національного фонду природничих наук Китаю у 2016 році.

На жаль, інших характеристик анонсованих пристроїв заявлено не було. Також розробники не розкрили термінів, коли можна буде побачити на власні очі революційну технологію у сфері зарядних пристроїв.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Новини Техно
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