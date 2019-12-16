Нова версія iOS 13 виявилася небезпечною для дітей

Apple неодноразово наголошувала на безпеці iOS, однак користувачі продовжують стикатися із різними недопрацюваннями операційної системи. Нова уразливість, яку виявили в найновішій iOS 13.3 торкнулася функції захисту дітей, яка в деяких випадках виконує абсолютно протилежну місію.

Деталі про нову функцію

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Як повідомляє SlashGear, йдеться про функцію "Обмеження спілкування", яка передбачає обмеження доступу до певної категорії контактів і відключення таких сервісів Apple, як FaceTime, iMessage та iCloud.

За задумом розробників, використання даної функції дасть змогу батькам запобігти спілкуванню дитини з сторонніми і взагалі контактами, відсутніми в записнику пристрою. При активації "Обмеження спілкування" на iPhone можна додати новий номер без вказівки PIN-коду.

У чому проблема

Але є нюанс – заборона на дзвінки з відсутніми в списку контактів номерами не працює, якщо на смартфоні виключена синхронізація телефонної книги з хмарним сховищем iCloud.

Дитина також може легко додати новий номер, використовуючи асистент Siri на Apple Watch, після чого продовжити спілкування з новим контактом.

Огляд iOS 13.3 – дивіться відео

Рекомендації від Apple

Apple вже в курсі даної проблеми і настійно рекомендує батькам активувати синхронізацію з iCloud на iPhone дітей до виходу чергового патча.

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