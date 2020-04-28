Нова версія програми Xiaomi MIUI Camera: список смартфонів, що отримають оновлення

Компанія Xiaomi провела презентацію смартфона Mi 10 Youth Edition. На події виробник також анонсува оболонку MIUI 12, а також випустив оновлену версію програми MIUI Camera.

Як передає gizmochina, компанія також надала перелік пристроїв, що отримають це оновлення.

До теми Список пристроїв Xiaomi, що отримають 12 MIUI і Android 11

Що нового у MIUI Camera

З найбільш очевидних змін – новий дизайн, який став більш мінімалістичним. Також розробники додали можливість налаштовувати кольори елементів управління, змінювати їх розташування і вибирати звук затвора камери.

Програма отримала кілька нових функцій. Наприклад, послуга Magic Clone (aka Multiplicity Photography), яка дає змогу «клонувати» предмети, людину або тварину на знімку в різних позиціях.

Список пристроїв, що отримають оновлення

Новий додаток камери стане доступним у прошивці MIUI 12 China Beta ROM. Його отримають 30 моделей смартфонів Xiaomi і Redmi.

У квітні:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Mi CC9

Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom Edition

У травні:

Redmi Note 7

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8 SE

У червні:

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi K30 5G

Redmi K30 4G

Redmi K20

Xiaomi Mi CC9e

Redmi 8A

Redmi 8

Redmi 7A

Redmi 7

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