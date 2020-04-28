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Нова версія програми Xiaomi MIUI Camera: список смартфонів, що отримають оновлення

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Xiaomi MIUI Camera: які смартфони отримають оновлення
Xiaomi MIUI Camera: які смартфони отримають оновлення / rootmygalaxy.net

Компанія Xiaomi провела презентацію смартфона Mi 10 Youth Edition. На події виробник також анонсува оболонку MIUI 12, а також випустив оновлену версію програми MIUI Camera.

Як передає gizmochina, компанія також надала перелік пристроїв, що отримають це оновлення.

До теми Список пристроїв Xiaomi, що отримають 12 MIUI і Android 11

Що нового у MIUI Camera

З найбільш очевидних змін – новий дизайн, який став більш мінімалістичним. Також розробники додали можливість налаштовувати кольори елементів управління, змінювати їх розташування і вибирати звук затвора камери.

Програма отримала кілька нових функцій. Наприклад, послуга Magic Clone (aka Multiplicity Photography), яка дає змогу «клонувати» предмети, людину або тварину на знімку в різних позиціях.

Список пристроїв, що отримають оновлення

Новий додаток камери стане доступним у прошивці MIUI 12 China Beta ROM. Його отримають 30 моделей смартфонів Xiaomi і Redmi.

У квітні:

  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K20 Pro Premium Edition
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Redmi Note 7 Pro
  • Xiaomi Mi CC9
  • Redmi Note 8 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 Pro Zoom Edition

У травні:

  • Redmi Note 7
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi 8 SE

У червні:

  • Xiaomi Mi 10 Youth Edition
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30 4G
  • Redmi K20
  • Xiaomi Mi CC9e
  • Redmi 8A
  • Redmi 8
  • Redmi 7A
  • Redmi 7

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони
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