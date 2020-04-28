Нова версія програми Xiaomi MIUI Camera: список смартфонів, що отримають оновлення
Компанія Xiaomi провела презентацію смартфона Mi 10 Youth Edition. На події виробник також анонсува оболонку MIUI 12, а також випустив оновлену версію програми MIUI Camera.
Як передає gizmochina, компанія також надала перелік пристроїв, що отримають це оновлення.
До теми Список пристроїв Xiaomi, що отримають 12 MIUI і Android 11
Що нового у MIUI Camera
З найбільш очевидних змін – новий дизайн, який став більш мінімалістичним. Також розробники додали можливість налаштовувати кольори елементів управління, змінювати їх розташування і вибирати звук затвора камери.
Програма отримала кілька нових функцій. Наприклад, послуга Magic Clone (aka Multiplicity Photography), яка дає змогу «клонувати» предмети, людину або тварину на знімку в різних позиціях.
Список пристроїв, що отримають оновлення
Новий додаток камери стане доступним у прошивці MIUI 12 China Beta ROM. Його отримають 30 моделей смартфонів Xiaomi і Redmi.
У квітні:
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi 9 SE
- Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Redmi Note 8 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom Edition
У травні:
- Redmi Note 7
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 8 SE
У червні:
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 4G
- Redmi K20
- Xiaomi Mi CC9e
- Redmi 8A
- Redmi 8
- Redmi 7A
- Redmi 7
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