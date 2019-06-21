Нова Xbox вийде лише в одній версії: деталі

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Нова Xbox вийде лише в одній версії
Нова Xbox вийде лише в одній версії / Unsplash

На виставці E3 2018 голова ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер заявив, що компанія працює над новими консолями. Через рік, на E3 2019, редмондці представили лише один пристрій наступного покоління – Xbox Project Scarlett.

Журналісти порталу Thurrott вирішили розібратися, що сталось із ще одним анонсованим пристроєм Microsoft.

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Над якими консолями працювала компанія? Раніше інсайдери заявляли, що Microsoft працює над двома консолями нового покоління під кодовими назвами Lockhart і Anaconda. Судячи з усього, компанія вирішила змінити свої плани і зосередити всі сили на єдиному пристрої – Xbox Project Scarlett. Цю інформацію підтвердив в інтерв'ю Business Insider Філ Спенсер.

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Чому вирішили відмовитися від проектів? Журналісти Thurrott поговорили з джерелами і з'ясували, що Microsoft змінила своє рішення через непередбачені ускладнення. Так як одна консоль повинна була бути потужнішою, а інша – слабшою, у компанії виникли проблеми з оптимізацією ігор для різних специфікацій.

Причому жертвувати доводилося якістю графіки саме у випадку зі старшою варіацією пристрою. Тому корпорація вирішила не гнатися за двома зайцями, а дати повномасштабний бій наступній консолі PlayStation.

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Теги: Техно Ґаджети Xbox Microsoft Новини Техно Ігри
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