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Нове покоління Xiaomi Mi Band 5: що відомо про майбутню новинку

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Так виглядає Xiaomi Mi Band 4
Так виглядає Xiaomi Mi Band 4 / androidpit.com

Якщо коронавірусна криза не зіпсує плани Xiaomi, то вже влітку ми побачимо нову версію популярного фітнес-трекера Mi Band 5. Очевидно, що виробник активно працює над новинкою, адже в мережу просочились деякі деталі.

Як передає tizenhelp.com, офіційних даних про майбутню новинку дуже мало. Однак, інсайдери повідомили кілька ключових функцій та можливостей майбутнього фітнес-трекера.

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Що відомо

Mi Band 5 отримає кольоровий дисплей, на якому буде відображатися час, дата, рівень серцебиття, а також кількість пройдених кроків. Також інсайдери припускають, що користувачі зможуть самостійно обирати стиль циферблата. Це можна буде зробити через застосунок на смартфоні.

Також трекерові приписують дуже популярну на ринку функцію з відстеження рівня насичення крові киснем. Новинка може отримати функцію моніторингу менструального циклу. Крім того, деякі інсайдери запевняють, що фітнес-годинник буде підтримувати віртуального помічника Amazon Alexa.

Звичайно, Mi Band 5 буде підтримувати багато спортивних режимів для відстеження фізичної активності під час занять спортом. Багато варіантів реалізовано у попередніх варіантах трекера, на кшталт їзди на велосипеді, плавання, бігу тощо.

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Ціна

Щодо ціни – наразі жодної інформації немає. Та можемо припустити, що вона не буде перевищувати ціну його попередника Mi Band 4, який на старті продажів коштував в Україні 1300 гривень.

Теги: Фітнес-трекер Xiaomi Новини Техно Техно Ґаджети
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