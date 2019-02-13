Нове фото з поверхні Марсу показує геологічні особливості планети

Міжпланетна станція Mars Reconnaissance Orbiter надіслала на на Землю новий знімок із поверхні Марса. На фото видно осадові відкладення і піщані дюни.

Фото оприлюденене на сайті NASA. Як стверджують науковці, цей знімок показує геологічну історію Червоної планети.

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Фото зроблене за допомогою камери HiRISE. На зображенні можна побачити світлі ділянки – це осадові відкладення. А от недавні геологічні особливості – це темні піщані дюни, які теж видно на знімку.

Нове фото з Марсу

Що відомо про Марс? Це четверта планета Сонячної системи за відстанню від Сонця. Марс ще називають "червоною планетою" через червонуватий колір поверхні. На Марсі є метеоритні кратери, як на Місяці, вулкани, долини і пустелі, як на Землі.

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