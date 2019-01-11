Нове покоління Xbox працюватиме на процесорах AMD

У четвер, 10 січня, Microsoft офіційно оголосила, що ігрова консоль Xbox наступного покоління отримає процесор від AMD. За останніми чутками, редмондці планують реліз одразу кількох ігрових консолей.

Про це повідомляє Wccftech.

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Одним з гостей заходу AMD був Філ Спенсер – виконавчий віце-президент ігрового спрямування Microsoft і глава Xbox. Спілкуючись на сцені з Лізою Су глава Xbox і заявив, що Microsoft і AMD продовжать свою співпрацю для створення "майбутніх платформ". Сказано це було в контексті саме ігрових консолей, так що сприймати ці слова в іншому ключі складно.

Партнерство та інновації, які створювалися в минулому, привели до того, що ми можемо зробити сьогодні, я думаю, що це буде критично важливо для наших майбутніх починань. Я дійсно з нетерпінням чекаю можливості показати наші нові платформи і розробки людям,

– підкреслив Спенсер.



AMD та Microsoft продовжать співпрацю

Відзначимо, за чутками Microsoft планує випустити відразу кілька консолей нового покоління. Одна з них стане наступницею Xbox One X і запропонує "залізо" найвищого рівня. Інша буде націлена на більш масового користувача і запропонує дещо менш продуктивну "начинку" за привабливішою ціною. Нарешті, бюджетна модель дасть змогу лише запускати ігри в хмарному сервісі Microsoft Project xCloud.

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