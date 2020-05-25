Нові AirPods можуть отримати оригінальну і поки незрозумілу деталь

Нове покоління фірмових бездротових навушників від Apple AirPods можуть з'явитися датчики освітленості. Виробник, начебто, вже закуповує відповідні компоненти.

Як передає ресурс DigiTimes, виробництвом Apple AirPods займається тайванська фірма ASE technology. Вона вже почала закуповувати для цього спеціальне обладнання.

До теми Realme випустила дуже бюджетні бездротові навушники

Для чого

Щоправда, постає питання, якою є функціональна цінність цих сенсорів для користувача. Цього видання нам не пояснює. Як відомо, смартфонах вони регулюють яскравість екрану, залежно від освітленості, коли користувач перебуває у приміщенні чи на вулиці. Однак, в навушниках дисплею немає. Принаймні у моделях, які зараз є на ринку.

Ймовірно, ці датчики будуть призначені для роботи біометричних функцій, на кшталт моніторингу пульсу чи визначення насичення крові киснем. Тобто, це буде такий собі гібрид навушників і фітнес-трекера. Хоча, знову ж таки, виникає питання, як виробник реалізує цю функцію.

Коли побачимо

Конкретної дати поки не називають. Однак, експерти припускають, що датчики можуть з'явитися в AirPods не раніше 2021 року.