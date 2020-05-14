Нові навушники Apple самі вирішуватимуть, де у користувача ліве вухо, а де праве

Судячи з чуток, компанія Apple готує до виходу накладні навушники AirPods Studio. Відомо, що крім шумоізоляції вони автоматично визначать праву й ліву сторони і поставлять музику на паузу при зміні положення пристрою.

Як припускає сайт 9to5Mac, якщо власник AirPods Studio повісив навушники на шию, відтворення буде призупинено так само, як якби він зняв їх зовсім.

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Особливості AirPods Studio

Однією з ключових функцій звичайних навушників-вкладишів AirPods було розпізнавання положення – спеціальні сенсори відзначають, коли навушник не у вусі, щоб призупинити відтворення.

Те ж саме буде і у AirPods Studio, але зі змінами, пов'язаними з іншою конструкцією: Apple розробляє сенсори, що підказує, чи розташовані навушники на голові або на шиї.

Інший новий сенсор дозволить користувачеві не замислюватися про те, як правильно надягати навушники – пристрій автоматично визначить праву й ліву сторони і налаштує звукові канали відповідним чином.

Як і у AirPods Pro, у Studio буде функція активного шумозаглушення, яку можна, при бажанні, відключити.

До слова, в кінці року Apple отримала патент на навушники, які зроблять віддалені аудиоконференції більш реалістичними. Завдяки інтелектуальній системі вони відслідкують розташування людини і побудують навколо нього "віртуальну кімнату", в різних місцях якій розмістяться співрозмовники.

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Ціна

Apple передбачає, що основними користувачами AirPods Studio будуть професіонали в області звуку. Кажуть, що вони будуть випускатися в двох варіантах: шкіра для естетів і більш легкі матеріали для любителів фітнесу. З чуток, ціна складе 349 доларів.