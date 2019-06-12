Нові iPhone Xr (2019) отримають збільшену ємність батареї

306 Читать новость на русском
Нові iPhone Xr (2019) отримають збільшену ємність батареї
Нові iPhone Xr (2019) отримають збільшену ємність батареї / Cnet

Китайська компанія ATL (Ameperx Technology Limited) розпочала масове виробництво акумуляторів для смартфона iPhone Xr (2019). Зауважимо, нові девайси компанія Apple представить вже у вересні і окрім "бюджетника" покаже ще два флагмани.

Особливості нових батарей. Як повідомляє 4PDA, нові батареї отримають ємність 3110 мАг проти 2942 мАг у оригінального iPhone Xr. Примітно, що елемент живлення складається з єдиного осередка.

Читайте також: Смартфон Google Pixel 4 отримає схожий дизайн з iPhone XI: фото

Перевага L-подібної батареї полягає в стійкості до стрибків напруги, але I-образна батарея безпечніше і більше підходить для масового виробництва, вважають деякі експерти ринку.

Оптимізація ОС. Таким чином, Apple зосередилася не тільки на оптимізації своєї ОС для збільшення часу роботи від батареї, але і продовжує збільшувати загальну ємність, як виробники Android-пристроїв.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Скільки людей померли від кору в Україні
сьогодні
5834
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Apple iPhone
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
9 червня 22:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
2823
Скандал з Huawei: найважливіші події
9 червня 19:15 Скандал з Huawei: найважливіші події
Анастасія Можаровська 2931
Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
8 червня 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
Ірина Полицька 1974
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
6 червня 09:30 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
2088
5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
5 червня 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
Анастасія Можаровська 1659
Новини
Більше новин
Залиште відгук