Нові iPhone Xr (2019) отримають збільшену ємність батареї

Китайська компанія ATL (Ameperx Technology Limited) розпочала масове виробництво акумуляторів для смартфона iPhone Xr (2019). Зауважимо, нові девайси компанія Apple представить вже у вересні і окрім "бюджетника" покаже ще два флагмани.

Особливості нових батарей. Як повідомляє 4PDA, нові батареї отримають ємність 3110 мАг проти 2942 мАг у оригінального iPhone Xr. Примітно, що елемент живлення складається з єдиного осередка.

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Перевага L-подібної батареї полягає в стійкості до стрибків напруги, але I-образна батарея безпечніше і більше підходить для масового виробництва, вважають деякі експерти ринку.

Оптимізація ОС. Таким чином, Apple зосередилася не тільки на оптимізації своєї ОС для збільшення часу роботи від батареї, але і продовжує збільшувати загальну ємність, як виробники Android-пристроїв.

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