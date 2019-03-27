Нові Apple AirPods: перші відгуки користувачів

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Нові Apple AirPods: перші відгуки користувачів
Нові Apple AirPods: перші відгуки користувачів / MacRumors

Тиждень тому, 20 березня, компанія Apple представила друге покоління бездротових навушників AirPods, які зберегли оригінальний дизайн, але отримали нову апаратну "начинку" та функції.

Перші покупці почалися отримувати замовлені навушники ще вчора, а сьогодні вони з'явилися в роздрібних магазинах. У Twitter вже почали публікувати відгуки перших користувачів нових Apple AirPods. Про це повідомляє MacRumors.

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Якість звуку на Air Pods другого покоління набагато краща, ніж у першого покоління. Послухавши щось з Daft Punk, відразу відчуєш різницю. Я не очікував такого стрибка якості звуку.
– поділився враженнями юзер.

Потім цей же користувач ще раз підтверджує, що він справді відчуває велику різницю між звучанням першого і другого покоління Apple AirPods. Хоча в мережі досить багато відгуків користувачів, які різниці не відчули.

Відеоогляд нових Air Pods 2:


Хтось пише, що використовує нові AirPods в тренажерному залі і не помічає різниці. Інші користувачі підтверджують, що голос Siri і при при дзвінках по FaceTime став чистішим.

Нові AirPods справді швидше перемикаються між пристроями, до яких вони підключені. Час перемикання з iPhone на iPad Pro зменшилася з 8-ми до 4-х секунд.

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Теги: Техно Apple Новини Техно Ґаджети
Джерело: Техно 24
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